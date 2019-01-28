"Тихий убийца": названы малоизвестные симптомы гипертонии

Шесть симптомов повышенного артериального давления.Принято считать, что гипертония сопровождается головными болями, да и то далеко не у всех своих жертв, а у большинства она вообще протекает без всяких симптомов, из-за чего ее и называют «тихим убийцей».Однако эксперты в области лечения болезней сердечно-сосудистой системы назвали 6 неожиданных симптомов гипертонии, которые не следует игнорировать.Боль в глазах. Большинство людей предпочитают игнорировать боль в глазах, считая, что она вызывается слишком длительной работой за компьютером. В реальности, этот симптом может свидетельствовать о наличии повышенного артериального давления.Непрекращающийся кашель. Еще одним удивительным симптомом гипертонии является непрекращающийся кашель, который не утихает даже тогда, когда человек принимает горизонтальное положение. Самое время проверить артериальное давление.Боль в груди. Далеко не всегда боль в груди свидетельствует об инфаркте или каких-то других болезнях сердца. На деле, частая или не слишком сильная боль в груди может говорить о несколько повышенном артериальном давлении.Апатия. Да, возможно, это самый необычный и удивительный симптом гипертонии. Некоторые гипертоники теряют интерес к выполнению каких-то повседневных дел. Если вы испытываете это ощущение, то постарайтесь его не игнорировать и проконсультироваться с врачом.Усталость. Если вы сталкиваетесь с физической и эмоциональной усталостью очень часто, при этом не перегружая себя на работе и дома, то будет нелишним измерить артериальное давление.Головокружение. В некоторых случаях при скачках артериального давления у человека возникают головокружения. В этом случае лучше прилечь на некоторое время для того, чтобы успокоиться, а потом при первом же удобном случае проконсультироваться с врачом. Не забывайте о том, что людям старше 40 вообще рекомендуется каждый день измерять артериальное давление, для чего в любой аптеке можно приобрести вполне удобный и надежный автоматический тонометр.