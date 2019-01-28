5 причин почаще включать кориандр в диету

У кориандра есть немало преимуществ для нашего здоровья. И вот несколько причин для того, чтобы почаще включать его в наш рацион.Начнем с того, что кориандр сражается против диабета. Американские учёные в ходе исследования предположили, что экстракт из листьев кориандра содержит компоненты, которые обладают антигипогликемическим воздействием, а также инсулиновыделяющей активностью при поступлении в кровь. Именно поэтому кориандр обеспечивает некоторую защиту от диабета.Также у этого растения имеется способность уменьшать уровень холестерина за счёт компонента под названием кориандрин. Он помогает манипулировать липидным метаболизмом, что важно для удержания холестерина под контролем. Листья кориандра богаты антиоксидантами.Данное растение поможет миллионам россиян, поскольку оно способно снижать артериальное давление за счёт холинергических компонентов и антагонистов кальция. Кориандр является мощным гипотензивным агентом.Это растение способствует улучшенному пищеварению за счёт многочисленных нутриентов и полезных свойств, способствующих сокращениям желудка, которые необходимы для переваривания пищи.Наконец, кориандр помогает сражаться с инфекциями за счёт очень мощных компонентов, являющихся природными антибиотиками, а также летучих масел. Кориандр очень эффективный антимикробный агент, который можно применять не только против бактериальных, но грибковых и дрожжевых инфекций.