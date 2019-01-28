4 факта в пользу молока

Многие люди утверждают, что молоко полезно. Но также бытует мнение, что взрослому человеку молоко не приносит столь же много пользы, как ребенку, и к тому же его питье способствует лишнему весу. Так стоит ли пить молоко?Эксперты в области диетологии приводят несколько фактов, связанных с употреблением молока и его реальным потенциалом полезности,.Факт первый: молоко – не самый лучший источник кальция. Нередко можно услышать, что стакан молока в день помогает поддерживать достаточный уровень важнейшего для организма минерала кальция. На самом деле для обеспечения оптимальной концентрации кальция в организме нужно пить очень много молока, минимум литр ежедневно. Для обеспечения кальцием следует употреблять также другие продукты: овощи, орехи, злаки, красное мясо, печень, птицу.Факт второй: получать кальций лучше из кисломолочных продуктов. По словам специалистов, кальций сложно усваивается в организме. Для его хорошего усвоения необходимо потреблять достаточно белка. Такие продукты, как творог, сыр и йогурт отличаются высоким содержанием белка, и как источники кальция они более полезны, чем цельное молоко.Факт третий: молоко взрослым полезно. Согласно научным данным, взрослые люди, употребляющие натуральное молоко, реже страдают заболеваниями иммунной системы. В пожилом возрасте молоко помогает защититься от повышенной ломкости костей.Факт четвертый: от молока не толстеют. Исследование, проведенное учеными из Университета Бен-Гуриона в Негеве, показало, что молочные продукты помогают расстаться с лишним весом при всех попытках похудеть независимо от того, какой диеты придерживается человек. Во время их эксперимента добровольцы, которые успешно худели, ежедневно употребляли большой стакан молока –около 350 мл.