Названы продукты, улучшающие качество сна

Такая пища богата мелатонином.Десятки проведённых исследований позволяют выделить лучшие продукты, которые точно способствуют хорошему сну и обогащают организм полезными веществами.Среди продуктов питания, которые можно употреблять вместо тысячи снотворных, уже который год лидируют орехи, в первую очередь, миндаль и грецкие орехи. Оба продукта богаты мелатонином – гормоном, который регулирует цикл сна и бодрствования, что повышает шансы уснуть быстро, спать крепко и проснуться полным энергии. Миндаль также богат минералами, расслабляющими мышцы. Некоторые исследования заявляют об эффективности киви. В работе 2017 года добровольцы месяц съедали 2 киви за час до сна и это увеличило их время и качество сна.Другие исследования, например, проведённое в 2018 году, заявляет о пользе вишнёвых тартов, где начинка содержит антиоксиданты, очищающие организм до сна, что облегчает его функционирование в ночное время. Наряду с ягодами полезными для хорошего сна продуктами являются жирные сорта рыбы (палтус, угорь, жирная сельдь, скумбрия, иваси, белуга, севрюга, каспийская килька, толстолобик и прочие). Их можно употреблять с блюдом, приготовленным с добавлением порошка травы ячменя, говорят учёные.Среди напитков эффективными остаются ромашковый чай и тёплое молоко, которое содержит целых 4 снотворных компонента: триптофан, кальций, витамин D и тот же мелатонин.