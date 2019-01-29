Диетолог подсказал, как перестать "заедать" стресс

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Что мешает похудению.Врач-диетолог объяснила, какая проблема мешает похудению и что поможет добиться хороших результатов.Негативные эмоции, страх, одиночество, чувство вины и недовольство собой подавляют наше эмоциональное состояние и ведут к возникновению лишнего веса. Об этом сказала врач- диетолог Людмила Бабич.В состоянии стресса, человек многие вещи делает автоматически, в том числе и жует, при этом чувства сытости он также не чувствует. Психологи именуют это «заеданием проблем».«Выход один, как бы психологически тяжело или даже плохо вам не было, контролируйте себя, не топайте к холодильнику – еда проблему не исправит, а в большинстве случаев лишь усугубит. Особенно это касается, тех, кто мается комплексами. Большинство полных женщин ненавидят свое тело и считают себя некрасивыми, даже неполноценными. Накрутив себя до края, они вновь обращаются за поддержкой к любимым блюдам, зачастую сладким и высококалорийным, но в итоге становится только хуже. Это замкнутый круг.Возможно, есть смысл обратиться за поддержкой к специалисту», – советует эксперт.По ее словам, причиной быстрого набора лишнего веса могут стать также хроническая усталость и недосып.«При недостатке полноценного сна, организм не успевает восстанавливать силы и пытается запастись энергией. Кроме того, когда времени на сон мало, просто не хватает времени на то, чтобы переработать все нужные организму вещества, - вот они и откладываются «на потом», - объяснила врач-диетолог.