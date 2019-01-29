Врачи назвали еду, которую нельзя подогревать

Какая пища не терпит повторной термической обработки.Врачи утверждают, что однажды приготовленная и повторно разогретая пища теряет многие из своих полезных качеств, а иногда и вовсе превращается во вредную еду. В блюдах могут образовываться вредные для организма вещества, способные нанести ущерб не только органам пищеварения.Специалисты не рекомендуют заново подвергать пищу термической обработке – особенно приготовленную из свеклы, мяса, грибов, куриных яиц и картофеля. Свекла полностью теряет свои витамины при последующем нагревании. Мясо при дополнительной термической обработке теряет значительное количество своих вкусовых качеств. Но главное – при этом происходит расщепление легкоусвояемых белков.Так как мясо относится к долго и тяжело перевариваемым продуктам, то с потерей ценных белков оно превращается в опасную для органов пищеварения пищу. Как и мясо, грибы содержат в своем составе белки. Значит, повторная термическая обработка превращает их во вредный для здоровья человека продукт. Не стоит подогревать уже сваренное яйцо или приготовленный ранее омлет.Иначе полезные микроэлементы, содержащиеся в них, останутся в мизерном количестве, зато в блюде появятся очень вредные для здоровья токсины и канцерогенные вещества. Блюда из картофеля становятся вредными при неоднократном подогреве. Причина такого явления – в крахмале, которым богат картофель. При подогреве крахмал распадается под воздействием высоких температур.