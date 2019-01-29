Врачи подсказали, как безопасно пользоваться смартфоном

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Как использование смартфона влияет на клетки мозга.Ученые из Швейцарского института общественного здоровья (Swiss TPH) изучили, как использование смартфона влияет на клетки мозга. В частности, они посвятили свою работу изучению влияния радиоволн на участки, связанные с памятью.Еще в 2015 году исследователи доказали, что длительное использование смартфонов негативно сказывается на памяти подростков. В новом эксперименте они удвоили выборку, пригласив принять участие 700 школьников от 12 до 17 лет, которые активно пользуются смартфонами больше года.Что больше всего влияет на работу мозга? На этот раз ученые определили, как пользоваться гаджетом точно не стоит. Выяснилось, что для здоровья хуже всего – долгие разговоры по телефону (и связанное с ними излучение). Негативное влияние на мозг наблюдали особенно у испытуемых, которые привыкли держать смартфон близко к правому уху.Как безопасно пользоваться смартфоном? Есть и хорошие новости, если вы редко говорите по телефону, а вместо этого переписываетесь, играете или ищете что-то в интернете и не держите телефон возле головы, то воздействие минимально. У респондентов вообще не наблюдалось изменений в развитии участков мозга, связанных с памятью.Потенциальный риск для мозга можно свести к минимуму, если использовать наушники или громкую связь для звонков, особенно если уровень сигнала сети невысокий, и телефон работает на максимальной мощности, - заметил соавтор работы Мартин Ресли.Чтобы оценить последствия использования смартфонов в долгосрочной перспективе, ученые планируют продолжить свои исследования.