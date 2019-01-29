Этот вид алкоголя полезен диабетикам

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Также напиток полезен при болезни Альцгеймера.В красном вине содержится вещество, полезное для страдающих диабетом и болезнью Альцгеймера людей.К такому выводу пришли исследователи из Бостонского университета.Полезными свойствами обладает антиоксидант ресвератрол, который содержится в красном вине. Он повышает гибкость и эластичность кровеносных сосудов в теле человека, что снижает вероятность возникновения инсультов и появления проблем с сердцем. Также содержащийся в красном вине антиоксидант способен замедлить деградацию мыслительных процессов и ухудшение памяти при болезни Альцгеймера.Ученые отмечают, что ресвератрол можно найти не только в красном вине. Полезный антиоксидант также содержится в арахисе, ягодах и красном винограде.