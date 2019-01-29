Врачи определили, какие черты характера свойственны диабетикам

Ученые наблюдали за женщинами в течение 14 лет.Исследование, проведенное в США, где специалисты проанализировали соотношение характера и здоровья у более 139 000 женщин, показало: оптимизм способен защищать от развития диабета женщин постклимактерического возраста. В свою очередь депрессивность и цинизм оказались факторами, способствующими увеличению риска диабета у женщин данной возрастной группы.Ученые наблюдали за женщинами в течение 14 лет. За это время среди испытуемых было выявлено 19?240 случаев развития диабета второго типа. Сопоставив данные о типах личности своих подопечных с показателями состояния организма, специалисты обнаружили: более оптимистичные женщины заболевали диабетом на 12% меньше в сравнении с пессимистками. Женщины, у которых был развит пессимизм, заболевали диабетом на 17% чаще женщин из «нейтральной» группы.«Недоброжелательность и пессимизм были больше выражены у женщин, которые страдали не только от диабета, но и от ожирения», - заявили авторы работы.Исследователи считают, что индивидуальные качества личности необходимо обязательно учитывать при диагностике диабета.«Известно, что ожирение, семейный анамнез, питание и отсутствие физической активности являются главными провокаторами в развитии диабета. Мы считаем, что для оценки рисков заболевания стоит учитывать и результаты психологических тестов. Полученные данные показали, что такие черты характера, как позитивное отношение к жизни и доброта защищают от развития сахарного диабета второго типа», - постулировали научные специалисты.