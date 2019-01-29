Назван популярный продукт, способствующий похудению

5 поразительных свойств сыра.Исследователи пришли к выводу, что любители сыра не только здоровее, но живут дольше.К примеру, этим могут похвастаться французы.5 полезных свойств сыра1) Защищает печеньВ сыре содержится спермидин – вещество, которое предупреждает развитие фиброза печени и гепатоцеллюлярной карциномы – двух самых распространенных видов рака печени.2) Улучшает иммунитетСыр улучшает иммунную систему, в особенности пожилых людей. Главное - есть го регулярно.3) Любители сыра живут дольшеГлавные ценители сыра в мире - французы - живут долго и меньше болеют, особенно болезнями сердца. Поэтому сыр влияет на долголетие и здоровую жизнь.4) Предотвращает болезни зубовЭтот продукт создает защитную пленку вокруг эмали и таким образом защищает зубы от повреждений и кариеса.5) Помогает похудетьЕсли на диете употреблять побольше сыра, йогурта и нежирного молока, то это быстрее похудеть и согнать жирок в районе живота.