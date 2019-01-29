Медики подсказали, чем лучше всего согреться зимой

Как согреться в самую холодную погодуНа многие регионы обрушился сильнейший холод, так что способы противостояния экстремально низкой температуре снова стали актуальными. О некоторых методах, чья эффективность доказано наукой, рассказали британские физиологи.1. Одежда. Зимняя одежда предназначена не для того, чтобы согревать ваше тело, а для того, чтобы не выпускать то тепло, которое тело выделяет. При этом голова вовсе не является основным источником тепла, как это утверждалось неоднократно, и здесь происходит точно такая же теплопотеря, как и в любой другой зоне тела. Одевайтесь в несколько слоев для того, чтобы свести процесс потери тепла до минимума.2. Движения. Физическая активность вызывает сокращения мышц, расщепление большего количества нутриентов и выделение тепла. Она позволяет чуть повысить температуру тела и сохранить её на должном показателе, но не следует перебарщивать. Избыточная физическая активность при большом объеме одежды может привести к скачку температуры тела, из-за чего организм начнет интенсивно потеть, чтобы охладиться. А благодаря выделению пота в зимнее время мы замерзаем гораздо быстрее.3. Пища. Приём пищи приводит к более интенсивному выделению тепла организмом. Процесс расщепления ингредиентов пищи незначительно повышает температуру тела. Поэтому лучше в самое холодное время разделить суточное питание на пять-шесть приемов пищи в течение дня, а не на три традиционных. Старайтесь при этом не переедать.4. Помещение. Как только вы оказываетесь в тёплом помещении (не важно, идет ли речь о торговом центре, квартире или офисе), снимайте верхнюю одежду. В противном случае организм вновь начнёт усиленно потеть, а как мы об этом уже рассказывали во втором пункте, это чревато большими проблемами в холодное время года.