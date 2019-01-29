Эти простые советы помогут значительно улучшить память

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Память можно тренировать.Память - это такой механизм, что для правильной работы требуется постоянное обучение. Есть много упражнений, которые могут легко улучшить нашу способность запоминать без необходимости фармакологической поддержки.Разгадывать кроссвордыМое любимое упражнение для улучшения памяти - решение головоломок, викторин и кроссвордов. Благодаря их повторяемости, большинство из них через некоторое время решаются с использованием не столько знаний, сколько запоминания уже появившихся решений.Что случилось в данный деньНапомните себе, что вы сделали в тот день. Пусть выглядит так, будто ты хочешь сыграть фильм о своей жизни с утра до ночи. Вначале это будет трудно сделать, и вы даже внезапно заснете. Но со временем вы сможете запоминать все больше и больше событий с большим количеством деталей.Настольные игры типа «помни»Настольная игра «Память», наверное, всем известна. Просто и в то же время отлично тренирует нашу зрительную память.Учить наизустьВыучите наизусть стихи, различные списки, например, номера телефонов, списки покупок, адреса и фамилии.Много свежего воздухаНа наш мозг влияет свежий воздух. Давайте посвящать 15 минут в день прогулке на свежем воздухе, благодаря чему мы будем насыщать кислородом наш мозг, и он будет легче запомнить.Физические упражненияФизические упражнения так же важны для наших мышц, как и для мозга. Во время тренировок улучшается кровообращение, благодаря чему мы быстрее доставляем кровь и топливо в мозг, благодаря чему наша память работает лучше.Изучение нового предметаЕсли вы закончили школу, постарайтесь заинтересоваться каким-то новым предметом, желательно на иностранном языке. Таким образом, мы увеличим нашу «базу данных» и заставим нашу память работать непрерывно.Смотри внимательноВо время прогулок или даже на работу или в школу давайте сосредоточимся на окружающей обстановке и постараемся запомнить как можно больше деталей, например, номера блоков, дорожные знаки, рекламу. Таким образом, мы можем видеть и помнить что-то новое каждый день.Читать с пониманиемОдин из самых простых методов тренировки памяти - чтение, но с пониманием. Таким образом, мы запоминаем новые слова и фразы, в том числе и визуально, что, помимо улучшения памяти, улучшает, например, нашу орфографию.«Дом памяти»Постройте «Дом памяти». Такому способу запоминания якобы учили еще в древности. Представьте себе дом с множеством комнат, где вы можете разместить больше информации. Чтобы добраться до них снова, вам придется открыть дверь в следующие комнаты. Развивает память и креативное мышление.Не пользуйтесь помощьюСтарайтесь не использовать «шпаргалки»: записная книжка, номер телефона или адрес компьютера. Не идите легким путем. Через несколько недель вы также найдете все в своей памяти как можно быстрее.АссоциацииСоздавая свои собственные способы запоминания событий, шаблонов, списков, цепочек чисел, помните, что ассоциации должны быть необычными, забавными, красочными и динамичными (даже неразумными), потому что тогда больше внимания обращается на мозг.Здоровый сонЗдоровый, регулярный сон очень важен для нашей памяти. 7-8 часов сна дадут нам больше, чем бессонная ночь, посвященная починке.Благодаря этому, после пробуждения, мозг работает быстрее и эффективнее.