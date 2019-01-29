Эти простые советы помогут значительно улучшить память
Память - это такой механизм, что для правильной работы требуется постоянное обучение. Есть много упражнений, которые могут легко улучшить нашу способность запоминать без необходимости фармакологической поддержки.
Разгадывать кроссворды
Мое любимое упражнение для улучшения памяти - решение головоломок, викторин и кроссвордов. Благодаря их повторяемости, большинство из них через некоторое время решаются с использованием не столько знаний, сколько запоминания уже появившихся решений.
Что случилось в данный день
Напомните себе, что вы сделали в тот день. Пусть выглядит так, будто ты хочешь сыграть фильм о своей жизни с утра до ночи. Вначале это будет трудно сделать, и вы даже внезапно заснете. Но со временем вы сможете запоминать все больше и больше событий с большим количеством деталей.
Настольные игры типа «помни»
Настольная игра «Память», наверное, всем известна. Просто и в то же время отлично тренирует нашу зрительную память.
Учить наизусть
Выучите наизусть стихи, различные списки, например, номера телефонов, списки покупок, адреса и фамилии.
Много свежего воздуха
На наш мозг влияет свежий воздух. Давайте посвящать 15 минут в день прогулке на свежем воздухе, благодаря чему мы будем насыщать кислородом наш мозг, и он будет легче запомнить.
Физические упражнения
Физические упражнения так же важны для наших мышц, как и для мозга. Во время тренировок улучшается кровообращение, благодаря чему мы быстрее доставляем кровь и топливо в мозг, благодаря чему наша память работает лучше.
Изучение нового предмета
Если вы закончили школу, постарайтесь заинтересоваться каким-то новым предметом, желательно на иностранном языке. Таким образом, мы увеличим нашу «базу данных» и заставим нашу память работать непрерывно.
Смотри внимательно
Во время прогулок или даже на работу или в школу давайте сосредоточимся на окружающей обстановке и постараемся запомнить как можно больше деталей, например, номера блоков, дорожные знаки, рекламу. Таким образом, мы можем видеть и помнить что-то новое каждый день.
Читать с пониманием
Один из самых простых методов тренировки памяти - чтение, но с пониманием. Таким образом, мы запоминаем новые слова и фразы, в том числе и визуально, что, помимо улучшения памяти, улучшает, например, нашу орфографию.
«Дом памяти»
Постройте «Дом памяти». Такому способу запоминания якобы учили еще в древности. Представьте себе дом с множеством комнат, где вы можете разместить больше информации. Чтобы добраться до них снова, вам придется открыть дверь в следующие комнаты. Развивает память и креативное мышление.
Не пользуйтесь помощью
Старайтесь не использовать «шпаргалки»: записная книжка, номер телефона или адрес компьютера. Не идите легким путем. Через несколько недель вы также найдете все в своей памяти как можно быстрее.
Ассоциации
Создавая свои собственные способы запоминания событий, шаблонов, списков, цепочек чисел, помните, что ассоциации должны быть необычными, забавными, красочными и динамичными (даже неразумными), потому что тогда больше внимания обращается на мозг.
Здоровый сон
Здоровый, регулярный сон очень важен для нашей памяти. 7-8 часов сна дадут нам больше, чем бессонная ночь, посвященная починке.
Благодаря этому, после пробуждения, мозг работает быстрее и эффективнее.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил stulout в категорию Неврология
Добавить комментарий