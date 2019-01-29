Ульяна Супрун назвала фрукты, понижающие эффективность лекарств

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Не всякая пища сочетается с медикаментами.Давно известно, что при приеме лекарств следует обязательно следить за своим рационом. Дело в том, что некоторые продукты влияют на то, как препараты попадают в кровь, то есть могут ухудшить их биодоступность.Речь идет, в первую очередь, о грейпфрутах и других подобных фруктах. Вещества, которые в них содержатся, могут на пару дней остановить работу одного из звеньев так называемой «системы обезвреживания».В этом случае вещества попадают в кровь практически беспрепятственно и, таким образом, в крови будет слишком большая концентрация препарата. Поэтому некоторые лекарства в сочетании и грейпфрутом или его соком, могут давать побочные эффекты.«Грейпфруты, помело, лаймы и горькие апельсины содержат фуранокумарины. Эти соединения действуют на одно из звеньев обезвреживания некоторых лекарств – на цитохромы Р450 3А4, или же CYP3A4. Цитохромы пытаются обезвредить фуранокумарины – такая в этих ферментов работа. Но это взаимодействие обезвреживает их самих – они становятся неактивными. Новые активные цитохромы появятся в кишечнике только через 1-3 суток. Достаточно 200 мл грейпфрутового сока, чтобы на несколько дней подавить цитохромы», - пояснила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.