Врачи напомнили, к чему приводит недостаток витамина D

Этот витамин важен для всего организма.В напряженном графике некогда думать о том, достаточно ли витамина D мы получаем за день. А ведь нехватка этого витамина может привести к неприятным и серьезным последствиям. Так, каковы же симптомы? Давайте узнаем поподробнее.Гипертония и повышенное давление.Если вы молоды, живёте в благоприятных условиях и ведете здоровый образ жизни, но все равно страдаете от скачков давления и гипертонии - это повод насторожиться (особенно, если вы не имеете наследственной предрасположенности к этим заболеваниям). Повышенное давление может свидетельствовать о недостатке витамина D в организме.Вы часто подхватываете вирусные заболевания.Витамин D оказывает прямое влияние на наш иммунитет. Если нам не хватает его, иммунитет слабеет, и мы моментально цепляем каждый, пролетающий мимо нас, вирус. Значительная нехватка витамина D может привести к серьезным инфекциям и даже аутоиммунным заболеваниям.Вы ощущаете себя столетним стариком (особенно, если приходится наклоняться за чем-нибудь).Дефицит витамина D способствует развитию артрита. Не знаем, как вы, а мы-то теперь точно попытаемся внести в свой распорядок дня минуту-другую солнечных ванн.Постоянный дефицит витамина D в детском и подростковом возрасте может вызывать болезни сердца.Если у вас есть дети, младшие братья или сестры, то вам следует особенно следить и за их рационом. К сожалению, недостаток витамина D во время роста и развития организма может быть не заметен сразу, но, при этом, стать причиной развития болезней сердца в будущем.Вы постоянно чувствуете себя выжатым, как лимон…Постоянная усталость может свидетельствовать о многом. Если вы заметили, что все время чувствуете себя выбитым из сил (даже после хорошего отдыха), стоит сходить в аптеку и приобрести себе витаминный комплекс. Не забудьте только убедиться, что в его состав включен витамин D.… И все равно не можете уснуть.Казалось бы, что может быть хуже, чем постоянная усталость и сонливость?! Бессонница. Вроде бы и спать хочется, да только не спится. Если эта проблема вам знакома, попробуйте почаще бывать на солнце.“Кости ломит”.Тяжело описать это чувство, если сам его не испытывал. Но, думается, если у вас действительно заболят кости, вы это ощущение ни с чем не перепутаете.У вас очень сильно потеет голова.В смысле ОЧЕНЬ сильно. Если вы хоть раз задумывались о том, чтобы использовать дезодорант как крем для лица и головы, обратите внимание на то, сколько витамина D вы потребляете.Проблемы с пищеварением.Заболел живот, а вы ничего вредного не ели? Сходите на пляж: возможно, солнце вам поможет. И, да - нехватка витамина D может привести к смерти.Это может показаться невероятным, но от дефицита витамина D действительно можно умереть. В истории медицины зафиксированы особенно запущенные случаи, когда длительный дефицит витамина D приводил к летальному исходу.Как вы все знаете, витамины - это важная составляющая нашего рациона. Большую их часть мы получаем из пищи, а витамин D можно также получить путем обычных солнечных ванн. Если вы вдруг обнаружили у себя несколько признаков дефицита витамина D, не ждите серьезных последствий - посетите врача.Можно, конечно, просто принять курс мультивитаминного комплекса, но и перед этим лучше проконсультироваться у специалиста. Будьте здоровы и не забывайте хоть иногда бывать на солнце.