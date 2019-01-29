Найдено новое полезное свойство аспирина

Результаты исследования смогут сделать значительный шаг в лечении рака.Ученые выяснили, что аспирин увеличивает продолжительность жизни и защищает от рака. Прием аспирина позволяет сильно облегчить проведение терапии и значительно увеличить продолжительность жизни.К такому выводу пришли исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Результаты своей работы исследователи опубликовал в Journal of Experimental Medicine.По данным ученых после ряда исследований, стало известно, что аспирин позитивноо влияет на продолжительность жизни больных раком с геном PIK3CA. Также экспериментальным путем стало известно, что аспирин позволяет смягчить воздействие болезни на организм. Пациенты, которые его употребляют, легче переносят лечение болезни.Ученые также доказали, что при ежедневный прием аспирина 75 добровольцев с мутацией гена PIK3CA вероятность выжить в следующие пять лет выросла с 25% до 78% Данный эксперимент был проведен с пациентами экспериментальной группы.При этом врачи-онкологи подчеркнули, что на обычные гены PIK3CA регулярный прием аспирина никак не повлиял. Исследования же ученых проводилось только в отношении отдельных видов рака.Специалисты заявили, что необходимо провести подобные исследования и для других разновидностей онкологических заболеваний - это может увеличить перспективы успешного результата лечения у больных другими формами рака.