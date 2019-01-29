Медики рассказали, как провести детоксикацию тела без лекарств

Техники глубокого дыхания работают на насыщение организма кислородом.Для того, чтобы оставаться здоровым и хорошо себя чувствовать, нужно постоянно проводить детоксикацию тела. Регулярная детоксикация обеспечивает правильное очищение организма и предотвращение различных заболеваний. Ниже приведены самые естественные способы детоксикации тела, они не связаны с использованием лекарственных средств и прочих искусственных добавок.Практики глубокого дыханияГлубокое дыхание - это отличный способ детоксикации организма. Техники глубокого дыхания работают на насыщение организма кислородом, детоксикацию и заживление повреждений. Дыхательные практики помогают очистить систему пищеварения и другие жизненно важные системы. Детоксикации организма мешает стресс, практика глубокого дыхания оказывает действие против стресса.Посещение сауныСауны и бани также называют детокс-ванной, при их посещении тело интенсивно потеет, при этом из него выводятся загрязнения и токсины. Регулярное посещение парной способствует не только детоксикации, но и укреплению иммунитета.ПитаниеДетокс диету можно подобрать в соответствии со своими предпочтениями, таким образом работает множество диет. В очищении тела преуспели жидкие диеты и сыроедение. Любую систему питания можно перестроить под детоксикацию, для этого достаточно снизить количество сахара в рационе и добавить побольше зеленых густолиственных овощей.Занятия спортомЛюбая форма упражнений при регулярном выполнении будет выводить токсины из организма. Тренировки помогают укрепить сердечно-сосудистую систему, она выполняет важнейшую роль в детоксикации. К тому же на тренировках люди усиленно потеют, через пот тело покидают токсины и другие загрязнения.Для глубокой детоксикации тела достаточно получасовых тренировок на ежедневной основе.Употребление жидкостиДля того, чтобы вывести из тела загрязнения, нужно много пить, от восьми до десяти стаканов воды на ежедневной основе. Вода вымывает из тела токсины, без нее этот процесс не поможет.Пить детокс напитки и чайНесколько натуральных напитков работают для детоксикации тела даже лучше, чем вода. Очищающими свойствами обладают натуральных сок алоэ вера и зеленый чай. Для того, чтобы обеспечить себе очищение, нужно принимать как минимум по две порции сока алоэ вера или зеленого чая в день.Добавки для очищенияДобавки для детоксикации - это не обязательно средства на основе искусственных компонентов. Многие натуральные средства обладают очищающим тело эффектом, лучшие примеры - это спирулина и хлорелла, называемые суперфудом водоросли разных видов. Регулярный прием этих водорослей обеспечит глубокую детоксикацию, улучшение самочувствие, укрепление здоровья.