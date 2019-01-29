Медики рассказали, чем можно заразиться в метро

В метро нетрудно заразиться вирусом Эпштейн-Барра.Всем известно, что в метро можно легко заразиться болезнями, которые передаются воздушно-капельным путем, особенно, если ехать в час пик. Помещение находится под землей и почти не проветривается.Ежедневно метрополитеном пользуются более восьми миллионов человек. В связи с этим некоторые пассажиры подземки предпочитают даже не трогать поручни в вагонах.После поездки в метро можно подхватить не только грипп или ОРВИ. Также есть вероятность, что из вагона вы выйдете с педикулезом, чесоткой или вирусом папилломы человека. Если у вас на руках есть царапинки, раны или ссадины, то не стоит держаться за поручни голыми руками. После выхода из метрополитена воспользуйтесь антисептиком. Это увеличит шанс не заболеть.В метро нетрудно заразиться вирусом Эпштейн-Барра. Он передается как воздушно-капельным путем, так и контактным. Его довольно сложно распознать. Если вы стали чаще уставать или заметно резкое снижение иммунитета, велика вероятность, что у вас этот вирус.Чтобы обезопасить себя от болезней во время поездки в метро, пользуйтесь медицинской маской и антисептиком. Отметим, что маску можно использовать не более одного раза.