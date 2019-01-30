Врачи рассказали, действительно ли красное вино полезно для сердца

Ученые назвали полезную для сердца количество вина.Канадские исследователи нашли данные в пользу того, что красное вино может улучшать состояние сердца.«Алкоголь действительно способен защищать сердце, но только выпитый строго в небольших количествах», - такой вывод был сделан учеными из Центра сердца Питера Манка.В частности, допустимым по их мнению может быть количество вина в объеме до одного бокала и не более. По словам ученых, бокал вина снабжает организм таким количеством антиоксидантных веществ полифенолов, которая оказывает положительное действие на сосуды сердца - они слегка расширяются, благодаря чему увеличивается приток крови к сердцу.Подобный эффект вина ученые наблюдали во время эксперимента, в ходе которого они измеряли концентрацию полифенолов, в крови людей, которые выпивали один или два бокала вина. Выяснилось, что два бокала вина, в отличие от одного бокала, пользы сердца уже не приносят.«После двух бокалов сосуды теряли способность быстро расширяться, а приток крови к сердцу, как и ранее, был повышен. Это создавало высокое давление, которое повышает риск повреждения сосудов », - констатировали ученые.