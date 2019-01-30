Врачи назвали сладость, очищающую организм от токсинов

Ученые определились с лучшим видом сладостей.Медики рекомендуют употреблять мармелад даже тем, кто худеет и старательно ограничивает себя от пищевых излишеств.Качественный мармелад пойдет на пользу всем, ведь он способствует оздоровлению организма. Употребление мармелада по их мнению не только утоляет потребность в сладком, присущую многим людям, но даже может защитить от развития опухолей.«Мармелад содержит пектин, который способствует более активному выведению из организма нежелательных веществ, включая токсичные компоненты, накопление которых приводит к развитию опухолевых процессов», - рассказали об этом научные специалисты.Ученые утверждают, что пектин может способствовать выведению из организма человека тяжелых металлов побочных продуктов метаболизма, холестерина, анаболиков, желчных кислот. С этим свойством связан тот факт, что мармелад является отличным антидепрессантом. В подобном эффекте мармелад не уступает признанному шоколада, причем не менее калориен, а, следовательно, безопаснее для фигуры.Впрочем, потребление мармелада как и любых сладостей необходимо контролировать, чтобы избежать лишнего веса. Кроме того, важно, чтобы продукт не содержал в себе много искусственных добавок и не имел дополнительных калорийных довесков - например, в виде сахарной обсыпки или шоколадной глазури.«Выбирайте мармелад правильно - по оттенку он должен приближаться к натуральных тонов, а не быть яркого цвета, такие лакомства содержат много красителей. По своей структуре этот мармелад должен быть однородным и с кисловатым привкусом, непрозрачным », - поделились эксперты.