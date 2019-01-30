Медики подсказали, какой продукт способен нормализовать давление

Привести артериальное давление в норму поможет обычный йогурт.Британские ученые открыли неожиданные для всех свойствах йогурта.Калий, содержащийся в натуральном напитки, способствует удалению из организма лишней соли, которая мешает нормальной жизнедеятельности.Ученые-диетологи из Великобритании после ряда исследований показали, что йогурт не только положительно влияет на пищеварительную систему организма, но и способствует нормализации артериального давления. Им удалось экспериментально установить, что натуральный продукт богат калием, а именно он выводит из организма избытка соли.Напомним, что ранее исследователи уже рассказывали о том, что именно избыток соли в организме приводит к повышению артериального давления. Установлено, что ежедневный прием такого вкусного и полезного напитка может положительно повлиять на фигуру - человек потеряет лишние килограммы. При этом для достижения положительных результатов необходимо употреблять кисломолочные продукты не менее пяти раз в неделю.