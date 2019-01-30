Врачи назвали фрукт, устраняющий воспаление в кишечнике
Ананасовый сок является одним самых полезных напитков для желудка.
Кроме того, тропический фрукт имеет немало лечебных свойств.
1. По словам медиков, бромелайн, содержащийся в ананасе, улучшает пищеварение.
В частности, высокое содержание диетических волокон помогает улучшить функцию кишечника. Уменьшив воспаление в кишечнике, это может помочь сбросить лишний вес.
2. Высокое содержание витамина С помогает предотвратить респираторным заболеванием. А если уже есть кашель или простуда - ананас поможет очистить пазухи и уменьшить количество мокроты.
3. Также фрукт улучшит уровень психического здоровья, так как имеет высокий уровень триптофана, который помогает организму вырабатывать гормон счастья - серотонин. И еще один бонус фрукта - 100 граммов ананаса содержит всего 50 калорий.
Диетологи рекомендуют добавить порезанный ананас в кувшин с водой и поставить в холодильник. Утром вас ждет вкусная и полезная ананасная вода.
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