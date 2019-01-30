Врачи назвали фрукт, устраняющий воспаление в кишечнике

Что произойдет, если ежедневно употреблять ананас.Ананасовый сок является одним самых полезных напитков для желудка.Кроме того, тропический фрукт имеет немало лечебных свойств.1. По словам медиков, бромелайн, содержащийся в ананасе, улучшает пищеварение.В частности, высокое содержание диетических волокон помогает улучшить функцию кишечника. Уменьшив воспаление в кишечнике, это может помочь сбросить лишний вес.2. Высокое содержание витамина С помогает предотвратить респираторным заболеванием. А если уже есть кашель или простуда - ананас поможет очистить пазухи и уменьшить количество мокроты.3. Также фрукт улучшит уровень психического здоровья, так как имеет высокий уровень триптофана, который помогает организму вырабатывать гормон счастья - серотонин. И еще один бонус фрукта - 100 граммов ананаса содержит всего 50 калорий.Диетологи рекомендуют добавить порезанный ананас в кувшин с водой и поставить в холодильник. Утром вас ждет вкусная и полезная ананасная вода.