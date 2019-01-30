Названы эфирные масла, полезные для диабетиков

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Ароматерапия как метод лечения.Диабет – это метаболическое расстройство, с которым сталкиваются многие как в Украине, так и в мире. Некоторые исследования показывают, что использование определенных эфирных масел в сочетании с традиционным лечением ускоряет выздоровление.В из известных нам древнейших цивилизациях эфирные масла уже использовали. Соединения, выделенные из них, используются для изготовления многих лекарственных препаратов, так как они легко воспринимаются организмом.Масло из семян кориандраСемена кориандра или кинзы выращиваются во всем мире и используются многими культурами для лечения проблем пищеварения, таких как диспепсия, диарея и метеоризм. Недавнее исследование подтвердило, что эфирное масло семян кориандра помогает в борьбе с диабетом. Было обнаружено, что экстракт из семян кориандра снижает уровень сахара в крови. Исследователи отметили, что бета-клетки в поджелудочной железе становятся более активными, что помогает увеличить уровень инсулина при одновременном снижении уровня сахара в крови.Лимонный бальзамЭфирное масло лимонного бальзама Об эфирном масле лимонного бальзама известно не так много, однако, новое исследование, возможно, изменит ситуацию. Ученые провели ряд лабораторных экспериментов, в ходе которых выяснили, что такое эфирное масло нормализует уровень сахара в крови.Бутон гвоздикиЭфирное масло гвоздики очень полезно для людей с диабетом 2 типа. Использование масла гвоздики снижает уровень, связанных с диабетом, ферментов в поджелудочной железе. Исследование также отметило, что масло может быть полезным при лечении или профилактике диабета, вызванного окислительным стрессом. Это происходит, когда организм не производит достаточное количество антиоксидантов для борьбы со свободными радикалами (нестабильными молекулами), которые вызывают повреждение клеток.Семена черного тминаЭфирное масло семян черного тмина Семена черного тмина, или Nigella sativa, используются в традиционной медицине для лечения многих заболеваний, включая диабет. Ученые обнаружили, что Nigella sativa содержит большое количество антиоксидантов, которые помогают снизить риск осложнений диабета, вызванных окислительным стрессом. Использование эфирного масла семян черного тмина в сочетании с диетой эффективно снижает уровень сахара в крови до безопасного уровня.Черный перецЛюди с диабетом 2 типа часто жалуются на высокое кровяное давление и проблемы с кровообращением. Эфирное масло, полученное из черного перца, содержит большое количество антиоксидантов и помогает блокировать определенные ферменты в организме, борясь с повышенным кровяным давлением.Бессмертник и грейпфрутПотеря веса является ключевым фактором в контроле симптомов диабета 2 типа. Хотя избыточный вес не обязательно приводит к диабету, он может ухудшить симптомы. Потеря веса обычно рассматривается как первая необходимость в лечении людей с диабетом, поэтому пациентам рекомендуют придерживаться диеты и заниматься спортом. Эфирные масла могут ускорить процесс похудения. Недавнее исследование показало, что экстракты бессмертника и грейпфрута помогают снизить вес, уменьшить признаки воспаления и избыток инсулина. Расслабляющий массаж с маслом, содержащим экстракты бессмертника и грейпфрута, после хорошей тренировки, способствует снятию стресса и снижению веса.КорицаОбычно, корицу используют для приготовления десертов. Однако, новое исследование утверждает, что она полезна и для людей с диабетом. Регулярное потребление корицы и использование эфирного масла корицы могут помочь контролировать факторы диабета.ЛавандаЛаванда широко применяются в традиционной и западной медицине. Согласно исследованиям, лаванда облегчает симптомы диабета. Эфирное масло лаванды помогает сбалансировать высокий уровень сахара в крови и защитить организм от окислительного стресса, который вызывает осложнения у людей с диабетом.Ароматерапия и сахарный диабетДобавление нескольких капель эфирного масла в диффузор для ароматерапии и вдыхание пара помогает расслабиться и устранить симптомы диабета. Рецепторы в носу и капиллярах легких впитывают крошечные частицы эфирных масел и переносят их в кровоток, чтобы использовать их в тех частях организма, где это необходимо. Небольшие частицы могут проникать под кожу, что тоже очень полезно. Массаж с эфирными маслами помогает снять стресс и устранить симптомы диабетаЧтобы нанести эфирное масло на кожу, несколько капель необходимо разбавить в оливковом, кокосовом или миндальном масле. Перед применением лучше нанести небольшое количество такого раствора на запястье, чтобы проверить, нет ли у вас аллергической реакции. Если после 24-48 часов признаки аллергии не появляются, разбавленное масло можно спокойно использовать.Важно отметить, что эфирные масла нельзя принимать вовнутрь. Даже самые чистые эфирные масла содержат большое количество антиоксидантов, которые могут повредить пищевод, желудок или кишечник.ПерспективыСамое важное, что нужно учитывать при использовании эфирных масел - это дополнительное лечение. Не следует ожидать, что эфирное масло может самостоятельно облегчить симптомы диабета. Эфирные масла нужно использовать как часть сбалансированной программы, которая включает в себя диету, физические упражнения, образ жизни и традиционное лечение. Мы рекомендуем обсуждать варианты лечения, включающие эфирные масла, с врачом или лицензированным ароматерапевтом. При правильном использовании, эфирные масла могут быть полезны в борьбе против диабета, его симптомов и побочных эффектов лекарств.