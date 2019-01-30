Медики рассказали, как сахар влияет на сердце
Ученые из Университета Отаго (Новая Зеландия) осуществили исследование, согласно данным которого одним из наиболее опасных для здоровья людей продуктом питания является сахар.
«Сахар способен провоцировать рост сердечно-сосудистых заболеваний, независимо от того, какой массой тела обладает человек», - таков вердикт специалистов.
В пользу мнения новозеландских ученых говорят результаты масштабного анализа ряда научных исследований, посвященных проблеме употребления сахара и проводившихся в период с 1965 по 2013 год.
Специалисты сравнивали разные типы питания с одинаковой калорийностью, но с разным содержанием натуральных углеводов и рафинированного сахара.
При этом экспертов интересовало, как соотносятся с употреблением этих продуктов показатели артериального давления и липидов в крови людей.
В результате специалисты получили данные, аналогичные тем, что были получены в 37 анализируемых ими исследованиях.
Которые свидетельствовали о связи между регулярным употреблением сахара и повышением уровня «плохого» холестерина в крови, а также в 12 исследованиях, говорящих о корреляции между поеданием сахара и ростом кровяного давления.
«Рекомендации ВОЗ по уменьшению употребления сахара являются абсолютно оправданной и необходимой мерой», - заявили в итоге авторы исследования.
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