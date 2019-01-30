Медики рассказали, как сахар влияет на сердце

Этот продукт оказался одним из вреднейших для сердца и сосудов.Ученые из Университета Отаго (Новая Зеландия) осуществили исследование, согласно данным которого одним из наиболее опасных для здоровья людей продуктом питания является сахар.«Сахар способен провоцировать рост сердечно-сосудистых заболеваний, независимо от того, какой массой тела обладает человек», - таков вердикт специалистов.В пользу мнения новозеландских ученых говорят результаты масштабного анализа ряда научных исследований, посвященных проблеме употребления сахара и проводившихся в период с 1965 по 2013 год.Специалисты сравнивали разные типы питания с одинаковой калорийностью, но с разным содержанием натуральных углеводов и рафинированного сахара.При этом экспертов интересовало, как соотносятся с употреблением этих продуктов показатели артериального давления и липидов в крови людей.В результате специалисты получили данные, аналогичные тем, что были получены в 37 анализируемых ими исследованиях.Которые свидетельствовали о связи между регулярным употреблением сахара и повышением уровня «плохого» холестерина в крови, а также в 12 исследованиях, говорящих о корреляции между поеданием сахара и ростом кровяного давления.«Рекомендации ВОЗ по уменьшению употребления сахара являются абсолютно оправданной и необходимой мерой», - заявили в итоге авторы исследования.