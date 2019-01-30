У алкоголя выявили полезное свойство

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Рекомендуется употреблять качественное красное вино.Всем известно негативное влияние алкоголя на состояние кожи. Однако умеренное употребление некоторых напитков, утверждают эксперты, помогает избавиться от прыщей.Медики рассказали о положительных чертах алкоголя, назвав ряд напитков, в умеренных дозах способных защитить кожу от высыпаний и воспалений. Так, вещества, содержащиеся в пиве, улучшают структуру кожных покровов и волос, уравновешивая pH уровень. Это очищает поверхность тела и насыщает его витаминами.Качественное красное вино, богатое антиоксидантами, сохраняет кожу молодой, упругой и эластичной, защищая от разрушения ее естественные волокна. Благодаря влиянию ягод можжевельника, на которых настаивается джин, потребление этого напитка оптимизирует кровообращение, лицо становиться свежим и очищается естественным путем.Водку можно использовать в качестве наружного средства, это повысит тонус кожи и дезинфицирует ее, а также сузит поры. Антибактериальные свойства рома делают его сверхэффективным средством против акне и загрязнений кожи. Лосьон из одной части рома и 2 частей воды следует использовать, прикладывая его на пять минут, как компресс для проблемных мест.Эксперты напоминают, что полученные в ходе исследований результаты доказали ряд полезных свойств алкоголя, однако применять их следует сдержанно. Это касается как употребления в качестве напитков, так и в виде лосьонов и компрессов.Поступая при распитии подобных напитков в организм, этанол, содержащийся в них, разрушает печень и приводит к интоксикации, что провоцирует угревую сыпь. Также слишком частое наружное применение спиртосодержащих средств пересушивает кожу, избавляя от естественной защиты.