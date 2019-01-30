Найдена причина возникновения лейкоза

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Ученые связали возникновение лейкоза с нахождением в тимусе клеток-предшественников.В Португалии ученые из Института Гулбенкяна смогли найти причину возникновения острого лимфобластного лейкоза – вида рака крови, который чаще распространен среди детей, хотя встречается и у взрослых.Пока что наука говорит, что определить причину появления рака крови в большинстве случаев невозможно. Португальские специалисты заявили, что механизм, запускающий развитие болезни, скрывается в тимусе – вилочковой железе.Клетки-предшественники попадают в тимус из костного мозга. В железе они продуцируют Т-лимфоциты, играющие важную роль для защиты организма от вирусов и инфекций. Но, как показали проведенные португальскими специалистами эксперименты на мышах, длительного присутствия клеток-предшественников в тимусе может стать причиной возникновения лейкозаПроверив несколько генетических вариантов, связанных с образованием Т-лимфоцитов, исследователе обнаружили: при всех условиях частота случаев возникновения острого лимфобластного лейкоза составляла 80%.«В тимусе клетки-предшественники дифференцируются в Т-лимфоциты и готовятся к своей защитной функции. Если возникают какие-либо проблемы, только этот орган может поддерживать процесс в течение некоторого времени. Но, как оказалось, именно данная функция железы повышает риск возникновения лейкоза», - сообщили исследователи.Данная находка, по их словам, развивает лучшее понимание морфологии данного вида рака крови. Кроме того, это позволит в будущем разработать эффективные методы лечения болезни.