Флебологи назвали основные симптомы варикоза

От варикозного расширения вен страдает более половины населения планеты.Болезнь может привести к тяжелым осложнениям, поэтому важно распознать ее на ранних стадиях и начать лечение.Руководитель направления флебологии и сосудистой хирургии МС "Добробут" Владимир Герасимов объяснил, почему возникает болезнь, и какие методы лечения наиболее эффективны.Как распознать варикозВопреки распространенному мифу, варикоз – это не только косметологическая проблема, но еще и сколько сигнал о серьезном нарушении.В группе риска находятся те, у кого есть наследственная предрасположенность к слабости венозной стенки – врожденное недоразвитие одного из видов соединительной ткани (коллагена). При варикозе стенки сосудов, по которым кровь бежит к сердцу деформируются, и начинают хуже выполнять свою работу.Варикоз – заболевание очень коварное, и его коварство заключается в том, что сначала оно протекает незаметно. И даже такие симптомы как тяжесть в ногах и их повышенная утомляемость списывается на обычную усталость." Со временем возникают сосудистые звездочки и мелкие расширенные сосуды на коже. И только потом появляются главные признаки варикоза – вздутые и расширенные вены.Но даже в таком случае многие думают, что это хоть это и некрасиво, но ничего страшного нет. И очень сильно ошибаются".Варикоз – симптомы1. Боль.– Горячая пульсирующая боль– Ночные судороги и зуд в мышцах– Боли при ходьбе2. Отеки в ногах.3. Чувство распирания и тяжести в ногах.4. Изменения кожи.5. Извитые, удлиненные варикозные вены, выступающие над поверхностью кожи голеней и стоп, с мешкоподобными, цилиндрическими или смешанными расширениями.6. Сосудистые звездочки (телеангиоэктазии).Чем опасен варикозКак правило, в 95% случаев варикозное расширение вен заканчивается развитием осложнений – серьезных для лечения и опасных для здоровья. К ним относятся появление различных дерматитов и аллергических реакций, трофические язвы, которые очень плохо заживают, а в отдельных случаях даже обильное кровотечение из варикозных вен.Но самое серьезное осложнение – это тромбофлебит (образование тромбов). При возникновении такого осложнения может произойти тромбоэмболия легочной артерии, из-за которого пациенты чаще всего умирают. Поэтому варикоз – это серьезный фактор риска при любом оперативном вмешательствеЛечение варикозаЕсли вы заметили у себя первые признаки патологии – не откладывайте поход к врачу. Лечение варикоза на начальных стадиях проходит намного проще и быстрее.Варикозом занимается сосудистый хирург или флеболог. При диагностике может быть назначено УЗИ-обследование.Если диагноз «варикозное расширение вен» поставлен, единственный эффективный метод лечения – это оперативное вмешательство. Причем чем раньше это сделать, тем лучше.Есть множество вспомогательных методов, но они именно вспомогательные. Эффективное лечение варикоза – только хирургия.