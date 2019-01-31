Очищение организма соками: советы диетологов

Детокс-диету на соках нужно применять очень осторожно.Считается, что в организме человека периодически накапливаются шлаки.Этот вопрос до сих пор остается дискуссионным.Многие специалисты считают наличие шлаков в организме мифом. Однако в последние годы приобрели популярность соковые детокс-диеты.Считается, что пару дней на соках позволяют телу отдохнуть и восстановиться. Основа детокс-диет - отказ от высококалорийных и переработанных продуктов. Такой способ очистки организма применятся после окончания праздников как профилактика набора лишнего веса. Самая популярная детокс-диета - на соках - предусматривает жидкие продукты в виде смузи или собственно свежих соков. Способов и рецептур достаточно много, если вы пожелаете выбрать, в интернете есть множество рекомендаций и компаний, которые доставят вам готовые наборы смузи и соков.Следует помнить, что кроме пользы в рекламе, у детокс-диеты есть определённое минусы. Слишком кислая среда сроков может раздражать слизистую стенок кишечника и желудка, это приведет к головным болям. Более 2 дней подряд нельзя питаться только соками, поскольку они вместе с токсинами будут вымывать из организма жирорастворимые витамины и другие полезные вещества.При занятиях в спортзале питание соками не рекомендуется, и есть определенный список болезней, при которых соковая детокс-диета запрещена - это заболевания кишечника и желудка, сахарный диабет.Также исключительно соки не рекомендуются беременным женщинам, детям и пожилым людям. Из возможных отрицательных последствий соковой диеты: нарушение кровообращения, образование камней в почках, аритмия и головокружение.