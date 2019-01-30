Минус 7 кг за неделю: диета для тех, кто любит гречку

Диетологи описали правильный способ очистки организма гречневой диетой.Такой способ похудения является в Украине достаточно популярным. Для него рекомендуется исключительно гречневая каша и кефир.Следует помнить, что такое не является в прямом смысле похудением.Это, скорее всего, сушка организма, которая удаляет из него лишнюю воду. Гречка и кефир позволяют сбрасывать до 1 кг веса в сутки.В гречневой диете самым привлекательным являются ее дешевизна, гречневая крупа и кефир в Украине стоят сравнительно недорого. Но у такой диеты есть определенные ограничения, она не рекомендуется людям с хроническими заболеваниями, в том числе и желудочно-кишечного тракта. Прежде всего, в гречку нельзя добавлять ничего, что может усилить вкус, это касается сахара, соли, соевого соуса и перца, но можно добавить немного растительного масла. Гречку нужно не варить, а именно запаривать на ночь в кипятке, кастрюлю можно обернуть одеялом.Диета рекомендуется на протяжении 4-7 дней подряд, но некоторые фанаты умудряется держать ее в течение двух недель. Первый признак того, что вы переусердствовали - ваша кожа приобретет землистый оттенок. Плюсом диеты является то, что гречку и кефир можно есть в любых количествах и сочетаниях.Если же вы хотите попробовать кефирно-гречневую диету в первый раз, то лучше сначала посоветоваться с врачом. Она является достаточно экстремальной встряской для организма.