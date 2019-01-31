Ешьте на здоровье: диетологи рассказали о пользе "вредных" продуктов

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Семь "вредных" продуктов, которые на самом деле полезны.Они давно уже занесены в «черный список» у тех, кто следит за здоровьем и фигурой, и напрасно.Берем под свою защиту 7 «страшных» блюд и продуктов и объясняем, почему их не стоит бояться.1. МакароныВсе любят макароны, но не все их едят. Мол, сплошные калории. Но на самом деле паста из твердых сортов пшеницы - это полезно. В Италии, кстати, только такие макароны и имеют право называться макаронами. Все остальное - это макаронные изделия.Следовательно, такая паста содержит сложные углеводы, которые дают длительное ощущение сытости и тем самым помогают похудеть. А еще она богата клетчаткой, витаминами Е, РР, В, минералами и триптофаном - аминокислотой, которая улучшает сон и настроение.2. Сливочное маслоГлавный «враг» фигуры, который на самом деле не враг, а источник витаминов А, В, С, D, Е, кальция, антиоксидантов и незаменимых аминокислот. Натуральное сливочное масло очень полезно для кожи, волос, зрения, костной и мышечной ткани. Конечно, если есть его в меру - до 30 г в день.А вот маргарин, спреды и другие «масло-заменители» действительно вредны. Часто они содержат огромное количество соли, транс-жиров и других вредных примесей.3. КартофельКартофель богат калием, клетчаткой и витаминами С, В, РР, фолиевую кислоту, йодом, кальцием, магнием и фосфором.Люди, которые худеют обычно боятся крахмала, которого тоже много в картофеле - благодаря ему картофель такая углеводная. Но он также благотворно влияет на пищеварение и снижает уровень «плохого» холестерина. Поэтому блюда из картофеля вполне вписываются в понятие «правильного питания».4. ПиццаПицца пике - разница, конечно же. Но вообще-то ее можно сделать полезной, особо не мудрствуя. Достаточно выбрать тонкое тесто из цельнозерновой муки, а начинку из нежирного мяса, овощей и сыра. Получится вкусная сбалансированная пища.5. Сладкие фруктыИх обвиняют в большом количестве сахара и советуют ограничить. Но, когда мы едим фрукты, он попадает нам в организм не в чистом виде, а вместе с растительными волокнами. Они регулируют процесс усвоения, поэтому яблоко не сделает с уровнем сахара в вашей крови абсолютно ничего ужасного. А уже полезные элементы, содержащиеся в фруктах, можно перечислять до завтра.6. МайонезДомашний соус, приготовленный из качественных ингредиентов - это калорийная, но очень даже полезная заправка. Благодаря масла, чеснока и яйцам он содержит витамины А, D, E, K, РР, С и В, полезные жирные кислоты, фосфор, магний, железо и кальций.7. ПопкорнТак, домашний попкорн - это здоровая закуска, которая не вредит фигуре.