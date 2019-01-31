4 верных способа одолеть изжогу при беременности

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Сильная изжога является одним из распространенных и неприятных симптомов во время беременности. Эксперты назвали 4 простых способа решения этой проблемы.6 приемов пищи ежедневно. Если до беременности вы предпочитали трехразовое питание, то теперь имеет смысл переключиться на шестиразовое, соответствующим образом уменьшив размер порций. Дело в том, что если вы позволяете себе длительные периоды голодания, то это может закончиться перееданием, а оно чревато развитием изжоги. Кроме того, не забывайте включать в рацион комбинацию из различных пищевых групп.Физические нагрузки. Ещё один простой способ борьбы с изжогой, о котором многие забывают. Дело в том, что регулярные упражнения заставляют все системы нашего организма работать на оптимальном уровне. В том числе, это касается и пищеварительной системы, что намного сокращает вероятность развития сильной изжоги.Поза для сна. Во время сна держите верхнюю часть тела чуть в приподнятом положении для того, чтобы избегать выброса пищи из желудка обратно в пищевод, что вызывает изжогу. Для этого можно воспользоваться подушками, свернутым одеялом или специальным ортопедическим матрасом.Отказ от курения. Постарайтесь покончить с этой вредной привычкой задолго до зачатия ребенка, поскольку табачный дым со всеми его канцерогенами и токсинами очень опасен для здоровья будущего малыша. Кроме всего прочего, курение может усилить выраженность такого неприятного симптома, как изжога.