Пять плюсов сильных холодов

Ученые рассказали, что сильные холода могут быть полезными для человеческого организма. По их словам, морозы обладают плюсами, связанными с улучшением не только здоровья, но и внешнего вида.Плюс сильных холодов: убивают микробы. Морозы мобилизуют защитные силы организма, и прогулки зимой способствуют повышению иммунитета.«Температура в минус 15 губительна для многих вирусов, а при минус 20 риск подхватить простуду или грипп и вовсе стремится к нулю», - подсказали специалисты.Плюс сильных холодов: эффект спортивной тренировки. Ученые подсчитали, что три часа на морозе альтернативны в плане энергетических затрат для организма 60 минутам в тренажерном зале. На холоде организм повышает расход энергии, извлекаемой из жира, на то, чтобы согреться. Если при этом повысить нагрузку – например, идти по сугробам, – энергообмен в организме станет еще более интенсивным.Плюс сильных холодов: омоложение. Во время прогулок на морозе быстрее бежит кровь, улучшается цвет лица и состояние кожи, сужаются поры, уменьшается отечность. Опросы показали, что женщины кажутся мужчинам более привлекательными именно зимой. Морозная температура замедляет процессы старения в клетках и способна запустить процессы регенерации, давая эффект внешнего омоложения.Плюс сильных холодов: оздоровление нервной системы. Ученые заявляют, что мозг в морозы работает лучше - мозговую активность повышает кислород, содержание которого в холодном зимнем воздухе увеличивается на 30%. Кроме того, прогулки в морозную погоду стимулируют организм вырабатывать дополнительные порции гормона счастья, что помогает лучше противостоять возникновению зимней депрессии.Плюс сильных холодов: защита от боли. Морозы ниже 5 градусов обладают свойством притуплять боль. Это связано с тем, что на холоде снижается чувствительность нервных окончаний. Прогулка на морозном свежем воздухе может помочь избавиться от головной боли без таблеток.