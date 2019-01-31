5 самых полезных типов продуктов для сердца

Ученые, представляющие Британскую диетическую ассоциацию (BDA), составили список самых полезных по их мнению продуктов для укрепления сердца. Этот перечень включает 5 пунктов.1 тип: цельнозерновые продукты. Специалисты не случайно поместили их на первое место списка самых полезных продуктов для сердца. По словам ученых, каждая ежедневная порция цельнозерновых продуктов уменьшает риск преждевременной смерти от сердечно-сосудистых болезней на 9%. В частности, для оздоровления сердечной мышцы они считают лучшими добавками к рациону коричневый рис, макароны из цельнозерновой муки, овсяную кашу (из цельного овса), ржаной хлеб, лебеду.2 тип: бобовые. Эти продукты заслуженно считаются одними из самых полезных для сердца. По словам научных специалистов, бобовые в процессе усвоения в ЖКТ образует своеобразную субстанцию, которая связывается с холестерином и уменьшает его концентрацию в организме. Ежедневное употребление бобовых в объеме 130 граммов снижает уровень плохого холестерина на 5%. Этот тип холестерина имеет свойство откладываться на стенках сосудов, поражая артерии и сосуды, питающие головной мозг. Следствием данного процесса становится развитие ИБС - ишемической болезни сердца.3 тип: овощи и фрукты. Одно из самых полезных для сердца свойств фруктов и овощей – обилие калия. Этот микроэлемент способствует лучшему контролю организма над кровяным давлением.4 тип: рыба. По мнению ученых, самый полезный формат употребления рыбы для сердца: четыре порции в неделю. При этом вероятность сердечного приступа снижается на 21%. Такой эффект обеспечивает присутствующий в продукте «букет» из омега-3 жирных кислот, питательных вещества и витаминов B6 и B12.5 тип: орехи. Этот продукт значительно снижает риск развития аритмии, которая может привести к инфаркту и сердечной недостаточности. Употреблять можно любые виды: грецкий, фундук, кешью, миндаль. Чтобы защитить сердце, полезно съедать 30 граммов орехов в день, но даже если есть орехи хотя бы раз в неделю, риск развития аритмии тоже снижается.