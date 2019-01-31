7 продуктов, ускоряющих выведение никотина

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Никотин имеет свойство накапливаться в организме, и чтобы ускорить его выведение, специалисты рекомендуют вводить в регулярный рацион питания определенные продукты. О том, что потребление некоторых продуктов позволяет курильщикам в определенной степени нивелировать вред, наносимый здоровью их привычкой, свидетельствуют данные ряда научных исследований.Так, согласно данным, полученным в ходе исследования учеными из Университета Джонса Хопкинса, рацион, богатый томатами, яблоками и бананами, улучшает состояние легких у курильщиков, - этот вывод был сделан на основании наблюдений за группой из 680 человек, средний возраст которых составлял 45 лет.Также существуют другие продукты, которые ускоряют выведение никотина из организма.Цитрусовые. Плоды цитрусовых - мощные антиоксиданты, употребление которых насыщает организм витамином С, тем самым усиливая функции иммунитета. При этом активизируются процессы выведения токсичных компонентов.Клюква. Присутствующие в клюкве кислоты помогают быстрее выводить никотин из кровотока. Ягоды клюквы богаты витамином С, в чем вполне способны конкурировать с цитрусовыми, - именно с дефицитом данного витамина приходится сталкиваться всем курильщикам.Гранаты. Курение усиливает сердцебиение, повышает кровяное давление и уменьшает уровень кислорода в крови. Употребление гранатов или свежего гранатового сока помогает организму противостоять этим процессам, а также способствует увеличению количества эритроцитов в крови, что тоже способствует выведению никотина.Шпинат. Этот продукт – источник фолиевой кислоты и витамина В9, которые давно известны медикам как эффективные помощники в выведении никотина. Витамин B9 содействует восстановлению сна, фолиевая кислота рекомендуется для борьбы с абстиненцией никотина.Брокколи. Регулярное употребление брокколи улучшает состояние легких курильщиков, в которых благодаря этому продукту снижается количество токсинов. Также в брокколи содержится высокая концентрация витаминов B5 и C, ответственных за регуляцию многих важных процессов в организме.Малина. Институт медицинских наук (ICSA) Государственного университета Идальго в Мексике провел исследования, которые показали, что малина помогает бороться с зависимостью от курения. Малина отличается содержанием большого количества эллаговой кислоты, а данное вещество, как убедились ученые, стимулирует выведение никотин и других вредных соединений из организма.Имбирь. Помогает избавиться от многих нежелательных последствий, вызванных курением табака. Имбирь позволяет уменьшить тягу к никотину, а также улучшает обмен веществ, таким образом ускоряя выведение токсинов из организма.