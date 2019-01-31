Молоко пить обязательно? Канадский гид по здоровому питанию говорит, что нет

Канадское правительство обновило руководство по питанию. В нём молоко больше не называют обязательной частью здорового рациона.Половину тарелки канадцам советуют заполнять овощами и фруктами, четверть — белками и ещё четверть — цельнозерновым продуктам. Предыдущая редакция гида предписывала пить одно- или двухпроцентное молоко каждый день. Новый гид менее ультимативен. Молоко и мясо в нём стали одними из полезных источников белка, но не единственными. Основной упор делается на растительную пищу и подчёркивается, что растительные белковые продукты содержат клетчатку. Но по сравнению с другими белковыми продуктами в них меньше насыщенных жиров, что полезно для сердца. В качестве источника белка составители гида рекомендуют употреблять, например, бобы или чечевицу.Молоко содержит кальций, белок и некоторые витамины. Пока молочные продукты входят в большинство официальных рекомендаций по питанию. Согласно гайдлайнам США, это важная часть здорового и сбалансированного питания. Российский Минздрав тоже советует включать молочные продукты в рацион. Британская Национальная служба здравоохранения занимает аналогичную позицию и не рекомендует отказываться от молока даже при непереносимости лактозы: в этом случае молоко можно заменить безлактозными молочными продуктами.Канадские диетологи в целом одобрили новый гид. Сертифицированный диетолог Шона Линдзон в интервью Loop сказала, что для Канады это первый непредвзятый гид по здоровому питанию. Все предыдущие версии, по словам Линдзон, отстаивали интересы компаний, и отдельные категории продуктов включали туда, чтобы поддерживать канадских производителей и фермеров. Профессор университета Торонто Дэвид Дженкинс, изучающий вопросы питания и обмена веществ, в разговоре с BBC заявил, что новый гид движется в верном направлении. По его мнению, молоко ошибочно помещают рядом с материнским с точки зрения важности для здоровья человека.