Вопрос: почему зимой так плохо и постоянно хочется спать

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Зима — настоящее испытание на прочность. Причём это испытание нужно проходить в кромешной тьме с вечной грязью и льдом под ногами. Да, мы чувствуем вашу боль и полностью её разделяем. Однако с плохим самочувствием, сонливостью и апатией можно попытаться справиться.Многие люди сталкиваются с так называемой зимней депрессией, а именно — с сезонным аффективным расстройством. Главная особенность этого состояния в том, что оно возникает ежегодно в одно и то же время. Справедливости ради стоит сказать, что бывает и летняя депрессия, но это более редкое явление.Конкретная причина сезонного аффективного расстройства остаётся неизвестной, но выдвигаются разные гипотезы. Основная — это смещение фаз циркадного ритма. Каждое утро солнечный свет сигнализирует нам о том, что пора просыпаться. Этот ежедневный ритуал отвечает за настройку наших биологических часов, которые располагаются в передней части гипоталамуса. Зимой, когда рассветает позже, циркадные ритмы естественным образом меняются и тоже сдвигаются «на попозже». И тут начинаются проблемы: подобное смещение вступает в противоречие с реальным циклом сна и бодрствования. Ведь многие вынуждены вставать в одно и то же время круглый год. В итоге мы просыпаемся до рассвета и наш организм не получает порцию солнечного света в нужное время, чтобы правильно «откалибровать» циркадные ритмы.Зимой из-за нехватки солнечного света общий уровень освещённости снижается. А выработка мелатонина — гормона, который синхронизирует работу нашего организма с солнечным светом — напрямую зависит от этого фактора. В итоге секреция мелатонина зимой увеличивается и нам постоянно хочется спать.Ещё одной причиной депрессии может быть серотонин — химическое вещество (нейротрансмиттер), которое влияет на настроение. Снижение солнечного света часто вызывает снижение уровня серотонина.Национальный институт здоровья и клинического совершенствования (NICE) Великобритании рекомендует лечить сезонную депрессию так же, как и другие виды депрессии. Лечение включает психотерапевтическую помощь (когнитивно-поведенческую терапию) и приём медикаментов (антидепрессантов). Световая терапия тоже популярный метод лечения, однако NICE сообщает, что её эффективность всё ещё весьма сомнительна.Врачи рекомендуют по возможности внести следующие изменения в образ жизнистарайтесь получать как можно больше естественного дневного света — даже короткая прогулка во время обеда пойдёт на пользу;продумайте обстановку дома и на работе — сделайте пространство вокруг вас максимально светлым и «воздушным» (чтобы легко дышалось);если вам приходится много времени находиться в помещении, старайтесь проводить его возле окна;регулярно выполняйте физические упражнения. Небольшая дневная тренировка на улице — идеальный вариант, но не универсальный. Выбирайте тот вид физической активности, который именно для вас будет комфортным;зимой хочется сладкого, и это нормально. Добавьте только ещё в рацион овощей, фруктов и сложных углеводов;расскажите членам семьи и близким друзьям о вашем состоянии. Так они смогут понять, как меняется ваше настроение зимой, и поддержат вас более эффективно;сейчас будет самый сложный и трудно реализуемый совет. Если вы фрилансер и не привязаны к офису, ставьте будильник на более позднее время. Два часа сна сделают зиму приятнее!— Если ваше самочувствие ухудшается, на фоне депрессии возникают проблемы на работе или в учёбе, качество жизни существенно снижается, вы не в состоянии заниматься привычными для вас делами, не мучайтесь и не вините себя — обратитесь за помощью к специалисту.