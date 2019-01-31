5 привычек, которые помогут предотвратить рак груди

Гарантировано уберечь себя от рака молочный железы невозможно, однако есть несколько простых шагов, которые помогут существенно снизить риски.Бросайте куритьКурение, как правило, связывают с раком лёгких, но некоторые врачи полагают, что канцерогены в сигаретах могут увеличивать риск развития других онкологических заболеваний, в том числе рака молочной железы. Исследование 2017 года показало, что риск особенно высок у людей, которые начали курить в раннем возрасте. Это связано с тем, что сигареты влияют на гормоны во время полового созревания.Ешьте много клетчаткиВрачи из Бостона провели исследование, в ходе которого расспросили 90 тысяч женщин об их рационе. В результате оказалось, что у женщин, которые ежедневно съедали три порции фруктов и овощей, риск развития рака молочной железы был на 25% ниже, чем у респонденток, которые признали, что едят мало богатой клетчаткой пищи. Не забудьте добавить в рацион брокколи — в ней содержатся флавоноиды, которые помогают избежать появления метастазов.Сократите количество алкоголяЭксперты считают, что алкоголь может повысить уровень эстрогена до критического, а это, в свою очередь, провоцирует возникновение раковых опухолей. Алкоголь может также оказывать негативное воздействие на клетки молочных желёз, вызывая их абнормальные изменения. Американские врачи советуют употреблять не более одного алкогольного напитка в день — 150 миллилитров вина, 350 миллилитров пива или 50 миллилитров крепкого ликёра. Они утверждают, что два-три алкогольных напитка увеличивают риск развития рака груди на 20%. Однако есть и другая статистика. Гарвардская школа общественного здравоохранения в течение 30 лет проводила исследование и обнаружила, что даже один алкогольный напиток в день повышает риск рака на 13%. Отсюда рекомендации свести количество алкоголя к минимуму.Занимайтесь спортомМногие исследования говорят о том, что физическая активность полезна для профилактики рака молочной железы. Американское онкологическое общество советует заниматься минимум 150 минут в неделю — лучше чередовать интенсивные тренировки с умеренной активностью. Врачи советуют не делать всё сразу, а распределить нагрузку в течение недели. Необходимо следить и за своим весом. Согласно результатам исследования, проведённого в США, избыточный вес или ожирение могут провоцировать возникновение рака молочной железы — риск достигает 40%.Хорошо подумайте перед тем, как соглашаться на заместительную гормональную терапиюЗаместительную гормональную терапию часто предлагают женщинам, чтобы облегчить такие симптомы менопаузы, как приливы жара, повышенное потоотделение, усталость. Однако врачи полагают, что комбинация эстрогена и прогестерона, которую принимает женщина в постменопаузе, может увеличить риск развития рака груди. Решение, конечно, стоит принимать вместе с врачом — возможно, он предложит краткосрочную гормональную терапию (с минимальными дозами) или расскажет о других вариантах.