Недосып ведет к повреждению ДНК
Специалисты Гонконгского университета провели свое исследование на группе здоровых врачей, которым часто приходится дежурить по ночам. У добровольцев были взяты образцы крови после полноценного сна на протяжении трех ночей подряд. Затем кровь бралась, когда врачи работали в ночную смену и страдали от недосыпа.
В результате ученые смогли убедиться, что сутки активности, а затем ночь работы и недосып вели к повреждениям в ДНК.
«У тех, кто был вынужден бодрствовать целые сутки без сна, число разрывов в молекулах ДНК было больше, чем у тех, кто высыпался. При этом после ночи без сна снижалась экспрессия генов репарации ДНК, то есть при недосыпе организм не был в силах исправлять возникающие в молекулах повреждения», - пояснили научные специалисты.
По их мнению, возникающие из-за недосыпа повреждения ДНК могут вести к возникновению таких заболеваний, как сахарный диабет и сердечно-сосудистые патологии. Ученые отметили, что их исследование показывает свойство даже одной бессонной ночи провоцировать опасные нарушения на генетическом уровне.
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