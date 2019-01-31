Названы главные полезные свойства спаржи

Спаржу очень ценили еще с древних времен.Некоторые из многочисленных сортов семейства спаржевых использовали в лечебных целях, некоторые - для украшения, а в пищу употребляли лишь несколько из них.Тем не менее съедобная спаржа мигом зарекомендовала себя как питательный и богатый различными свойствами продукт и распространилась по всему миру, лишний раз убеждая нас в своей несомненной пользе.Тем, кто с удовольствием придерживается правил правильного питания и уже успел по достоинству оценить необычный овощ, не нужно рассказывать о многочисленных полезных качествах спаржи. А для тех, кто до сих пор не стремился попробовать этот диетический деликатес, эксперты приготовили пять аргументов сделать это.Кладезь витаминов и минераловСпаржа буквально переполнена витаминами, и, как следствие, благотворно влияет на наш организм в самых разных аспектах. Это, во-первых, сильный антиоксидант и, по совместительству, главный помощник для здоровья наших волос и кожи витамин А во-вторых - витамин В, ответственный за работу памяти, внимания и поддержание хорошего настроения, в-третьих - основной защитник нашего иммунитета витамин С.Кроме этого, спаржа богата калием, магнием, цинком и натрием. Все эти минеральные вещества, в изобилии присутствующие в ее химическом составе, позволяют справедливо называть спаржу одним из самых полезных продуктов.Богатый источник клетчаткиКлетчатка, содержащаяся в спарже в больших количествах, делает этот овощ незаменимым для тех, кто испытывает проблемы с кишечником. Она благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, нормализуя перистальтику кишечника и помогая поддерживать высокую скорость метаболизма.Кстати, именно благодаря такому большому содержанию клетчатки спаржа дарит нам особенно быстрое ощущение сытости, которое спасает от переедания.Польза для внутренних органовЛюди, включившие спаржу в свой постоянный рацион, предохраняют себя от болезней почек: дело в том, что этот овощ богат калиевыми солями, препятствующими образованию камней. К тому же спаржа - натуральный диуретик, позволяющий мягко очищать один из самых важных органов человеческого организма.Спаржа - главный растительный источник незаменимой для нас аминокислоты аспаргина (отсюда и ботаническое название спаржи - Asp?ragus). Аспаргин, входящий в состав этого овоща, снижает кровяное давление, расширяет сосуды и укрепляет сердечную мышцу.Диетический продуктСпаржа - продукт номер один не только для адептов здорового питания, но и для всех тех, кто трепетно относится к каждому лишнему килограмму. Этот продукт действительно помогает худеть: 100 граммов спаржи содержит всего 20 калорий - именно это достоинство спаржи превращает ее в отличный гарнир практически к любому блюду.Вареная или обжаренная, спаржа станет идеальным вариантом для легкого ужина: высокое содержание клетчатки в ней не позволит вам уйти спать с чувством зверского голода, организм получит долгожданный заряд витаминов, а ваша совесть будет абсолютно чиста, ведь вы гарантированно не наберете лишнего.ДеликатесПриятная новость для тех, кто терпеть не может долго стоять у плиты: спаржа готовится буквально за несколько минут. Самый простой и полезный способ приготовить этот деликатес - очистить стебли, промыть, связать в пучок и оставить в кастрюле вариться в вертикальном положении, накрыв крышкой. Для белой спаржи хватит 10–15 минут варки на медленном огне, а для нежной зеленой и того меньше - 5–7 минут.Любители экспериментировать и пробовать самые интересные рецепты могут приготовить этот деликатес самыми разными способами.