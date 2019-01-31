Названы растения, способные заменить антибиотики

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Эти растительные продукты обладают противомикробным действием.При различных острых или хронических заболеваниях существуют виды растений и трав, которые обеспечивают эффективную защиту и лечение благодаря антибиотическому эффекту.Эксперты рассказали , что тимьян, орегано, ромашка и шалфей могут обеспечить защиту организму. Благодаря эфирным маслам тимол и карвакрол, содержащиеся в тимьяне, обладает не только сильным антибактериальным, но и противовирусным действием. Тимьян является спазмолитическим растением и оказывает пищеварительное стимулирующее действие. Орегано имеет почти такой же эффект. Ромашка обладает противомикробным и токсиннейтрализующим действием.Шалфей - еще одна полезная трава с антибактериальным действием. Он чаще всего используется при инфекциях горла и полости рта. Данную целебную траву можно использовать двумя способами - в виде чая или сжатого сока.Другие растительные противомикробные продукты - лук и чеснок. Луи Пастер обнаружил, что чеснок обладает антибиотическим действием и также полезен при грибковых инфекциях. Его основной ингредиент, аллицин, относится к одному из самых обширных антибиотиков в растительном мире. Данное вещество может помочь при различных инфекциях, включая бронхит, грипп и синусит. В отношении чеснока, лук, также содержат подобные активные ингредиенты и обладает схожими свойствами, но не так сильно, как чеснок.Не стоит забывать о красной чернике. Это в основном помогает при мочевых инфекциях и проблемах с мочевым пузырем.Клюква предотвращает наслоение бактерий к зубам и обеспечивает очень хорошую профилактику зубных камней. Вы можете съесть их как свежие, так и сушеные или выпить в виде сока. Используйте травы и растения из природы, они дадут здоровье!