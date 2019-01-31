Медики рассказали, нехватка какого элемента вызывает гипертонию

Исследование проводилось на грызунах.Нехватка цинка может иметь более серьезное влияние на организм, чем казалось раньше: она, как выяснили специалисты из Wright State University, может приводить к развитию гипертонии.Ученые установили, что снижение содержания цинка в организме влияет на работу почек, в связи с чем и возникают предпосылки к повышению артериального давления.Специалисты поясняют, что показатели артериального давления зависят от способности почек выводить из организма излишки натрия. До этого ученые уже получали данные, свидетельствующие о том, что цинк может помогать в регулировании белков, которые влияют на работу почек. В то же время факторов, которые бы подтверждали тесную связь между дефицитом цинка и гипертонией, обнаружено не было.Авторы новой работы нашли подтверждение тому, что нехватка цинка может приводить к развитию гипертонии. Их исследование показало, что мыши с дефицитом цинка чаще демонстрировали слишком малое выделение натрия с мочой и подверженность повышенному артериальному давлению.У мышей, в организме которых не наблюдалось нехватки цинка, ничего подобного не происходило.