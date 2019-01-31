Паразиты домашних кошек могут вызывать шизофрению, - ученые

Исследователи пришли к неутешительным выводам.В Дании ученые Копенгагенской университетской больницы заявили, что токсоплазма Toxoplasma gondii, которая является паразитом кошек и других млекопитающих, может вызывать шизофрению у людей.Токсоплазма живет в нервных и мышечных тканях, а также во внутренних органах, включая мозг. Этот организм вызывает заболевание(токсоплазмоз), которое обычно протекает в легкой форме, но становится опасным при пониженном иммунитете.Стоит отметить, что у зараженных грызунов пропадает страх перед кошками, а из-за этого они могут быть съеденными кошками, и это облегчает попадание токсоплазмы в организм кошки.Ученые сообщают, что у зараженных людей, которые составляют половину населения Земли, тоже увеличивается тревожность.Специалисты провели исследование Danish Blood Donor Study с участие более ста тысяч человек. Туда вошли 80 тысяч участников. Ученые обнаружили, что 2,5 тысячи человек живет с психическими нарушениями и искали иммуноглобулинов в их крови, которые указывают на наличие токсоплазмы и цитомегаловируса, возбудителя герпеса.Как оказалось позже, у людей с Toxoplasma gondii шизофрения могла развиться почти на 50 процентов быстрее, чем у тех, у кого инфекцию не нашли. Эта связь стала еще более заметноц, когда ученые брали во внимание только тех участников, которые не страдали шизофренией при заражении инфекцией.Несмотря на новые данные, ученые считают, что о причинно-следственной связи пока говорить рано, однако токсоплазма, вероятно, действительно является одним из факторов развития шизофрении.