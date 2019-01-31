Планшеты и телевизоры замедляют развитие ребенка

Дети буквально залипают перед экранами, пока их родители занимаются домашними делами.

Проводящие много времени перед экраном телевизора или планшетного компьютера дети хуже решают проблемы, плохо общаются со сверстниками и слабее проявляют навыки развития к 5-летнему возрасту. К такому выводу пришли канадские эксперты.

Для родителей маленьких детей большим искушением является возможность оставить свое чадо перед телевизором или планшетным компьютером для того, чтобы получить хоть какое-то личное время. Известно, что дети буквально залипают перед экранами, пока их родители занимаются домашними делами или просто общаются с друзьями. Но эта уловка чревата негативными последствиями для развития ребенка, как показало исследование. Его авторы оценили способности к общению, решению проблем и другие личные навыки развития 2 400 детей в возрасте двух, трех и 5 лет.

Было установлено, что те малыши, которые проводят больше всего времени перед экранами в возрасте двух лет, уже к трем годам демонстрируют признаки замедленного развития. А те дети, кто не отрывался от экранов телевизоров и планшетных компьютеров в три года, к 5-летнему возрасту заметно отставали в развитии от своих сверстников. В этой связи исследователи из Университета Калгари призывают родителей маленьких детей не упрощать себе жизнь и самим лично принимать участие в развитии ребёнка посредством общения и разного рода активных игр, предусматривающих не только развлечение, но и обучение.

При этом исследователи согласны, что у определённых гаджетов есть высокий потенциал к обучению ребенка, но родители используют эти устройства вовсе не для этих целей. Чаще всего дети просто смотрят мультфильмы или играют в какие-то игрушки, которые прочно удерживают их внимание, но не способствуют развитию тех или иных навыков.
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Добавил kruzka в категорию Неврология

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