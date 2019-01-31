Найден способ превращать сигналы мозга в устную речь

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Специалистам удалось преобразовать сигналы мозга.Американские ученые из Колумбийского университета нашли способ превращать сигналы мозга в устную речь – представленная ими технология может стать спасением для людей, лишившихся способности говорить.Специалистам удалось преобразовать сигналы мозга, то есть, внутреннюю, мысленную речь человека во внятные звуки после того, как они использовали нейтронные сети и способный конструировать речь алгоритм. В частности, в процессе исследования использовался вокодер - компьютерный алгоритм, способный синтезировать речь на основе многочисленных записей разговоров людей.Первоначально перед учеными стояла задача «научить» вокодер правильно интерпретировать мозговые активность. Чтобы это сделать, они собрали группу добровольцев из числа пациентов с эпилепсией, проходивших хирургическое лечение на мозге, которые слушали предложения, произносимые разными людьми. При этом фиксировалась мозговая активность испытуемых, и на ее базе строилась нейронная модель, связывавшая звуки речи и сигналы мозга.На следующем этапе в единой связке были задействованы как вокодер, так и нейронные сети - разновидность искусственного интеллекта. Их совместная работа позволяла генерировать звуки, которыми оказывались загружаемые в вокодер сигналы, имитирующие мозговую активность в процессе не устной, а мысленной речи. Когда эти звуки, похожие на голос робота, дали послушать людям, оказалось, что в 75% случаев они различают произносимые этим голосом слова. Конкретно робот произносил цифры от 0 до 9.Исследователи нацелены на то, чтобы найденный ими способ позволил озвучивать сигналы мозга в виде сложных слов и предложений. Когда это будет достигнуто, схема будет встроена в имплант наподобие ушного, который будет переводить мысленную речь человека, не способного говорить физически, - в устную.