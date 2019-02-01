Медики назвали опасные последствия дефицита витамина К

Также определены лучшие продукты от патологий сердца.Все витамины полезны, но для нормальной работы сердца особенно полезен витамин К.К такому выводу пришли немецкие ученые, опубликовавшие результаты крупного исследования, в котором приняли участие несколько сотен подростков.В исследовании, которое провели ученые Германии, приняло участие 766 здоровых подростков в возрасте от 14 до 18 лет. На протяжении недели их питание и уровень активности записывались посредством самоотчета и специальных датчиков. В частности, структура и функция сердца фиксировалась при помощи специального ультразвукового сканирования.В результате было установлено, что дефицит витамина К может привести к увеличению размера левого желудочка – самой толстой из четырех сердечных, «отвечающем» за перекачку крови по всему организму. Увеличение левого желудочка приводит к увеличению размеров сердца в целом, что чревато смертельно опасными сердечными приступами.Таким образом была экспериментально доказана важность употребления витамина K в деле профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Медики напоминают, что витамин К содержится в капусте, шпинате и брокколи, и чем его больше в крови, тем ниже риск опасного увеличения сердца в его размерах.