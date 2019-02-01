Нутрициологи объяснили, как курага может повлиять на почки

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Специалисты назвали сухофрукты, которые заменят лекарства.При первых симптомах болезни не нужно сразу пить лекарства и пичкать свой организм разными таблетками.В некоторых случаях можно обойтись без них, заменив таблетки сухофруктами.Сушеные плоды помогут укрепить иммунитет и предупредить болезни. Диетологи-нутрициологи рассказали о целебных свойствах сухофруктов.Сушёный инжирСухой кашель чаще всего бывает остаточным явлением после простуды и лечится очень трудно. Эксперт рекомендует спасаться от него сушёным инжиром. Он помогает избавиться от изнуряющего кашля, а ещё придаёт щекам румянец. Так проявляется повышение уровня железа в крови. В инжире его больше, чем в яблоках, подчеркнули специалисты.Мочегонные свойства инжира благотворно влияют на почки. А входящие в состав инжира кальций, фосфор, йод, калий, бром, марганец, сера, витамины A, C, B?, B? помогают лучше работать пищевому тракту. Для сердечно-сосудистой системы инжир тоже важен: при венозной недостаточности он снижает свёртываемость крови, предупреждает развитие гипертонии и успокаивает слишком частое сердцебиение.КурагаЭтот сухофрукт тоже хорошо влияет на кровеносную систему. Вещества, входящие в состав кураги, расширяют и очищают кровеносные сосуды. Содержащийся в кураге магний снимает спазмы стенок кровеносных сосудов. Это улучшает состояние всего организма – хороший кровоток творит чудеса. Становится лучше состояние почек и сердца, налаживается питание головного мозга, улучшается память. Актёрам, студентам, всем тем, кому нужно запоминать большой объём информации, нутриционисты рекомендуют съедать о 50 граммов кураги каждый день.Чем курага отличается от урюка? Благодаря большому количеству магния курага способна заменить дорогие препараты с его содержанием, которые часто назначают беременным женщинам. Не хуже лекарств она помогает побороть стресс и повышает уровень гемоглобина в крови.ИзюмВысушенный виноград благодаря своему составу поможет вам успокоить нервы. Специалист считает его отличным средством от раздражительности, но предупреждает, что людям, имеющим расположенность к набору веса, изюм нужно есть в меру из-за высокого содержания в нём сахара. Впрочем, в нём много и полезных веществ. Например, калий, который способен продлить молодость организма. Высокое содержание калия активизирует регенерацию тканей и хорошо укрепляет сердечно-сосудистую систему. рассказали эксперты. Для людей, страдающих анемией, изюм также станет спасением.Сушёный черносливВ этом фрукте много клетчатки, органических кислот и полезных микроэлементов. Это помогает черносливу улучшать обмен веществ, работу кишечника и нормализовать давление. Также он хорош для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.Сушёный ананасКонечно, свежий сочный фрукт по вкусовым качествам куда приятнее цукатов. Но и высушенный, ананас сохраняет полезные свойства и помогает поддержать тонус, побороть лишний вес и даже продлить молодость благодаря калию и меди в своём составе. Редкое вещество бромелайн, содержащееся в ананасе, представляет собой целый комплекс растительных ферментов. Он налаживает пищеварение и борется с воспалительными процессами.Сушёная вишняБольше всего пользы вишня принесёт жителям мегаполисов, ведь она прекрасно выводит из организма химикаты. Всё это благодаря большому количеству пектина, который помогает связать вредные химические соединения и вывести их из организма, не попадая в кровь. Кроме этого, сушёная вишня является отличным антисептиком и отхаркивающим средством. Тем, кто страдает судорогами, тоже полезно регулярно есть вишню. В ней хорошее сочетание таких микроэлементов, как калий, магний, витамины A, C, PP, и органических кислот.Лечиться с помощью одних лишь сухофруктов не стоит. В случае болезни нужно обратиться к врачу, а полезные фрукты станут хорошим дополнением к лечению и профилактикой заболеваний.