Дерматологи назвали продукты, предотвращающие появление акне

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Топ-9 продуктов, которые сделают твою кожу идеальной.Фраза «Ты то, что ты ешь», на наш взгляд, имеет веские основания. То, чем мы питаем свой организм изнутри, прямопропорционально тому, как выглядит наша кожа, волосы, зубы.Например, ни для кого уже давно не секрет, что чрезмерное употребление сахара разрушает коллагеновые соединения в эпидермисе, что приводит к появлению преждевременных морщин. А коровье молоко – одна из самых частых причин возникновения акне у взрослых.Наряду с этим блэк листом, существуют продукты, которые обладают потрясающими омолаживающими и оздоравливающими свойствами – о них сегодня поговорим поподробнее.Для здорового румянца: кивиЛидер по содержанию витамина С, этот освещающий фрукт прекрасно справляется с тусклым цветом лица. Ешь его отдельно, добавляй во фруктовые салаты, делай с ним смузи.Для чистой кожи и профилактики меланомы: лососьБогатый ненасыщенными жирными кислотами, лосось оказывает мощное противовоспалительное действие, уменьшая проявление акне и розацеа, а также предотвращает риск возникновения меланомы.Для защиты от вредного действия окружающей среды: томатыСодержащийся в томатах ликопин – мощный антиоксидант, нейтрализующий действие свободных радикалов. Плюс, он, по сути, является естественным UV-фильтром, то есть в отпуске без помидоров не обойтись!Для увлажненной кожи: листовая зеленьФлавоноиды, содержащиеся в шпинате, салате, рукколе и прочей листовой зелени, увлажняют кожу и защищают ее клетки от повреждений. Результат – упругая, здоровая кожа лица и тела без шелушений.Для идеального рельефа кожи: грибыВ грибах содержится большое количество селена – минерала, защищающего кожу от вредного солнечного излучения и минимизирующего появление шрамов пост-акне.Для чистой кожи без угрей: устрицыМало того, что устрицы – афродизиак, так они еще и показаны тем, кто страдает от акне и высыпаний благодаря высокому содержанию цинка. К слову, тот же эффект оказывают и более бюджетные морепродукты – креветки и мидии.Для здорового сияния: семечки подсолнухаДа, они калорийные, зато в них полно витамина Е, повышающего эластичность кожи, придающего лицу здоровое свечение. Желательно есть их без соли, добавляя в супы и салаты.Для борьбы с дряблостью: яйцаНачинать день с омлетом – неплохая идея, потому что, во-первых, это вкусно, во-вторых, полезно для кожи. Лютеин помогает сохранить ее упругой и сияющей, а это, согласись, очень важно!Для золотистого загара: морковьВсе просто: бета-каротин, если употреблять его регулярно, слегка окрашивает кожу в золотистый оттенок, придает свежий персиковый румянец. Выпивай стаканчик морковного фреша в день и спустя месяц твое личико станет намного свежее.