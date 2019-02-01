Врачи назвали кашу, укрепляющую сердце и сосуды
В среднем человек 200 раз в день принимает решения, связанные с едой или напитками.
Несмотря на большое разнообразие продуктов и блюд, ученые считают, что некоторые из них нужно ежедневно употреблять.
Несмотря на то, что диетологи советуют делать свой рацион разнообразным, ученые из Университета Корнелла советуют ежедневно употреблять кашу из овса, яйца и натуральные кисломолочные продукты, пишет 24apteka.
1. Овсяная крупа
По словам ученых, польза этого продукта для организма человека просто неоценима. Она содержит такие микроэлементы как магний, фосфор, кальций, цинк, селен, витамины группы B и другие. Овсянка подходит для питания не только здоровых людей, но и для людей, страдающих анемией, лишним весом или имеющих проблемы с желудочно-кишечным трактом и сердцем.
2. Яйца
Исследование ученых опровергает утверждение о том, что в яйцах содержится большое количество холестерина. В то же время регулярное употребление этого продукта поддерживает физическую форму, укрепляет здоровье, улучшает память и умственные способности.
3. Натуральные кисломолочные продукты
К примеру, кефир. В этом продукте содержится больше кальция, чем в молоке. Этот продукт также содержит пробиотики, которые хорошо влияют на пищеварительный процесс и формирование иммунитета.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил klava в категорию Кардиология
Добавить комментарий