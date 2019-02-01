Врачи назвали кашу, укрепляющую сердце и сосуды

Три продукта, которые нужно есть ежедневно.В среднем человек 200 раз в день принимает решения, связанные с едой или напитками.Несмотря на большое разнообразие продуктов и блюд, ученые считают, что некоторые из них нужно ежедневно употреблять.Несмотря на то, что диетологи советуют делать свой рацион разнообразным, ученые из Университета Корнелла советуют ежедневно употреблять кашу из овса, яйца и натуральные кисломолочные продукты, пишет 24apteka.1. Овсяная крупаПо словам ученых, польза этого продукта для организма человека просто неоценима. Она содержит такие микроэлементы как магний, фосфор, кальций, цинк, селен, витамины группы B и другие. Овсянка подходит для питания не только здоровых людей, но и для людей, страдающих анемией, лишним весом или имеющих проблемы с желудочно-кишечным трактом и сердцем.2. ЯйцаИсследование ученых опровергает утверждение о том, что в яйцах содержится большое количество холестерина. В то же время регулярное употребление этого продукта поддерживает физическую форму, укрепляет здоровье, улучшает память и умственные способности.3. Натуральные кисломолочные продуктыК примеру, кефир. В этом продукте содержится больше кальция, чем в молоке. Этот продукт также содержит пробиотики, которые хорошо влияют на пищеварительный процесс и формирование иммунитета.