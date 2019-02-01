Медики назвали овощ, нормализующий работу ЖКТ

Названы целебные свойства чеснока.Диетолог описал полезные свойства чеснока, которые делают его незаменимым в рационе любого человека.Данный продукт обладает сильным противовирусным свойством, поэтому может поддерживать здоровье в эпидемию гриппа.Причиной такого целебного свойства чеснока являются фитонциды и аллицин, которые находятся в нем. Это позволяет ему не только убивать уже имеющиеся возбудители болезни, но и отказывать благоприятное воздействие на работу желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы, а также укреплять иммунитет. Витамины и минералы, имеющиеся в чесноке, положительно влияют на здоровье кожи, зрение и репродуктивные функции организма. Благодаря всем этим свойствам данный продукт является натуральной биоактивной добавкой.Диетологи отмечают, не стоит воспринимать чеснок как панацею от любых болезней, и тем более употреблять его чрезмерно и забывать о противопоказаниях. К ним относятся: болезни почек и заболевания желудочно-кишечного тракта (гастрит, язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки).