Названы эффективные натуральные средства от перхоти

Как сделать волосы красивыми и ухоженными.Перхоть – одна из самых частых неприятностей, которая возникает на коже головы как у женщин, так и у мужчин. Эти мелкие белые чешуйки в волосах изрядно портят внешний вид и настроение.Как избавиться от перхоти в домашних условиях.Можно попытаться вылечиться от перхоти с помощью огромного выбора косметических и лекарственных средств, богатый ассортимент которых представлен сейчас на рынке и в аптеках. Но можно пойти проверенным "бабушкиным" методом и решить проблему перхоти при помощи простых народных средств и лекарственных растений.Как избавиться от перхоти – виды и причины заболеванияПричины, по которым может появиться перхоть, различны: это и дисбаланс обмена веществ в организме, и неправильная работа сальных желез, и попавшая извне инфекция, и даже наследственность. В результате происходит сбой в работе сальных желез на голове, и чешуйки кожи отслаиваются быстрее.Прежде чем решать проблему, как быстро избавиться от перхоти, важно определить, какого типа перхоть – жирная или сухая – приносит вам дискомфорт. Жирная перхоть появляется в результате усиленной работы сальных желез, особенно в холодное время года, кожа головы зудит, а волосы быстро загрязняются и слипаются между собой. Сухая перхоть, напротив, вызывается грибком или слабым уровнем салоотделения, что приводит к быстрому отшелушиванию клеток, появлению сухих чешуек, зуду и раздражению кожи.Как избавиться от сухой перхоти народными методамиОдним из главных компонентов в рецептах народной медицины, как избавиться от перхоти раз и навсегда, является репейное масло. Оно особенно эффективно в случае с сухой перхотью. Возьмите один яичный желток, разотрите его и смешайте с соком половинки лимона. Добавьте несколько капель репейного масла. Плавными движениями вотрите маску в кожу головы и оставьте на 10 минут. Затем помойте голову теплой водой. Уже через несколько дней вы увидите результат и почувствуете облегчение.Настоящей панацеей для проблемной жирной кожи являются листья крапивы. Это простое средство поможет быстро решить проблему появления перхоти. Возьмите одну столовую ложку сухих листьев крапивы и залейте в термосе 1,5 стаканами кипятка. Настаивайте крапиву 10-12 часов и затем процедите через марлю. Полученным крапивным настоем ополаскивайте волосы после каждого мытья, а также втирайте в кожу головы. Применять это средство следует 2-3 раза в неделю.