Врачи объяснили, как фасоль может повлиять на сердце

Фасоль рекомендуется тем, кто страдает гипертонией.Ученые из США нашли самое доступное «лекарство» от болезней сердца и ожирения среди дешевых продуктов питания.Американские специалисты призвали ежедневно съедать по горсти фасоли – такая привычка, по их словам, эффективно оздоровляет сердце и защищает от набора жировой массы. Данное свойство фасоли связано с очень высоким содержанием в ее составе белка и клетчатки.Научные работники доказали этот вывод опытами на мышах, страдавших от ожирения. Введение фасоли в рацион питания мышей позволил значительно уменьшить вес грызунов за время эксперимента – этот эффект был связан с тем, что продукт существенно снижал уровень холестерина у животных.Ученые утверждают, что оздоровительный эффект фасоли в отношении сердца актуален и для рациона людей. Ежедневная порция фасоли действенно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета и инсульта, констатировали в итоге авторы исследования.«Фасоль рекомендуется тем, кто страдает гипертонией, атеросклерозом, неприятностями с сердечным ритмом и прочими заболеваниями сердца и сосудов. Она незаменима для людей с ослабленной и проблемной нервной системой: употребление фасоли быстро помогает восстановить силы. Помимо этого фасоль - отличная профилактика и подспорье в лечении туберкулеза», - об этом говорят данные ученых.По словам американских специалистов, бобовые позитивно влияют на состояние пациентов с диабетом 2-го типа. На фоне употребления этих продуктов наблюдается уменьшение процесса повреждения тканей, связанного с переокислением липидов. С чем, в свою очередь, коррелирует и улучшение состояния сердца.